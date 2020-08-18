Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Belirlenen toplantı başlıkları, 30 Eylül’de Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yapılacak KEK toplantısında görüşülecek. İki ülke arasında 2021-2023 yılları için orta vadeli ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve yatırım iş birliği programı imzalanması planlanıyor. Ayrıca ticarette tarife dışı engelleri kaldırmak da hedefler arasında. Öte yandan, iki ülkenin ilgili ekonomik kurumlarının, yerel parayla ticaret konusunda ortak etkinlikler düzenlemeye teşvik edilmesi de gündeme gelen bir diğer konu oldu. Bu aktiviteler yoluyla mahallî para ile ticarette farkındalık oluşturulması sağlanacak. Ayrıca, bu sene içinde KOBİ’lere yönelik KOSGEB ile ilgili Rus devlet kurumunun iş birliğine gitmesi de bekleniyor. Bu adımla ikili ticarette KOBİ’lerin payının artırılması amaçlanıyor. İki ülke arasında da e-ticaret noktasında kolaylaştırıcı adımlar atılması planlanıyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette sembol hâline gelen ‘domates kotası’ konusu da gündeme gelecek. Rusya’ya hayvansal ürün ihraç etmek isteyen Türk firmalarının meseleleri de görüşme masasında olacak. Hâlihazırda 119 firmanın Rusya’dan ihracat onayı beklediği belirtiliyor.