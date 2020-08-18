Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda insansız hava araçlarından uçak motoruna, helikopterden gemiye, radar ve görüntüleme sistemlerinden uçak gemisine kadar birçok önemli savunma çalışmasına imza atan Türk şirketleri, dünya listelerinde de hızla yükseliyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen 'Defense News Top 100'de' yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. Gerek sınır ötesi operasyonlarda, gerek yurt içinde teröristlerle mücadelede yerli payının yüzde 70'e kadar yükselmesine ve Türkiye'nin elinin güçlenmesine imkân veren savunma şirketlerinden 7'si olan Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, BMC, FNSS, Roketsan, STM, dünya liginde de güç kazanıyor. Gerek geliştirdiği sistemler, gerekse hem yurt içi hem yurt dışı satışlarla yükselen cirolarıyla, dünya savunma sistemlerine ürün sağlayarak adından söz ettiren bu şirketlerin hedefi, daha üst sıralara çıkmak.

İLK 5 SIRA ABD'DEN

Listenin zirvesinde ise ABD'li şirketler yer aldı. Listenin ilk 5 sırasında 50 milyar 506 milyon dolar ciroyla Lockheed Martin, 34 milyar 300 milyon dolarla Boeing, 29 milyar 512 milyon dolarla General Dynamics, 28 milyar 600 milyon dolar ciroyla Northrop Grumman ve 27 milyar 448 milyon dolarla Raytheon Company yer aldı.

ONLAR GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR

ASELSAN: Listeye 2006 yılında 93. sıradan girdi, 2018'6de 52'nciliğe yükseldi. Bu yıl ise 48'inci sırada yer aldı. 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosu geçen yıl 2 milyar 172 milyon dolara ulaştı. Aselsan bu başarıyı, haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.

TUSAŞ: Türkiye'nin yerli ve millî hava platformlarını geliştirdi. Aynı zamanda Boeing, Airbus, Lackheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi uluslararası üreticilerin önemli tedarikçilerinden biri. 2011'de 83'üncü sıradan giriş yaptığı listede 53'üncü sıraya yükseldi. Cirosu ise 2,2 milyar dolara ulaştı.

BMC: Listeye zırhlı kara aracıyla girdi. İlk yıl 85'inci sıradaydı, şimdi 4 basamak geriledi, 89'uncu sırada. Altay tankının seri üretimiyle görevli. Otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçtan taktik tekerlerli araca kadar pek çok alanda üretim yapıyor.

ROKETSAN: Roket ve füze sistemleri üretiyor, Türk Silahlı Kuvvetlerin gücünü artırıyor. Listede 91'inci sırada. Bora, TRG-300 Kaplan, TRG-122 füzeleri, lazer güdümlü füzeler, hassas güdümlü mühimmatlar, hava savunma füzelerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk deniz seyir fazesi Atmaca, hava savunma sistemi Sungur gibi çok önemli üretim çeşidi söz konusu.

STM: Son dönemde özellikle kamikaze (vurucu) insansız hava araçları, yenilikçi uydu teknolojileri, duvar arkası radar ve siber güvenlik çözümleriyle dikkat çekiyor, 92'nci sırada. Hedefi ise ilk 50.

FNSS: Listeye bu yıl girdi ve 98. sırada. Paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlıyor, orta ağırlık sınıfı tanktan paletli zırhlı araçlara, taktik tekerlerli araçtan seyyar yüzücü hücum köprüsüne ve insansız kulelere kadar uzanıyor.

HAVELSAN: 99'uncu sıradan bu yıl listeye dâhil oldu. Yazılım tabanlı çözümler gerçekleştiriyor.