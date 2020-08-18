Merkez Bankası:"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."
TCMB'den yeni sıkılaştırma hamlesi
18.08.2020 - 10:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası,TCMB,sıkılaştırma hamlesi,
725642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/725642.aspx
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