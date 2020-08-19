Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımı ile uğraşanlar yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlaması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimler ise Ticaret Bakanlığına bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak. Denetimlerin yanı sıra gelen şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılacak incelemelerde yol ve kaldırım işgali yapmaya devam ederek yönetmeliğe aykırı şekilde hareket edenlere ise 2.000 lira idari para cezası uygulanacak.

150 BİNDE EN AZ 30 İŞLETME ŞARTI

Öte yandan mevcut düzenleme kapsamında nüfusu 150 binden az olan yerleşim yerlerinde bir yapı ve alan bütünlüğünde en az 15 işletme, nüfusu 150 bin ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin faaliyet gösterebileceği araç alım satım merkezleri inşa edilebilecek. Toplu iş yerleri oluşturulurken, bu iş yerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkânları da dikkate alınacak.