Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medyanın tüm alanlarında hizmet sunan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Coşkuner “Pandemi döneminde birçok mağaza ve firmanın kapalı olması bu dönemde, olumsuz etkilenmelerine sebep oldu. İnsanların pandemi döneminde evde kalmak zorunda olmaları, internet ve sosyal medya kullanımını arttırdı. Evlerinden çıkamayan insanlar ihtiyaçlarını internet üzerinden karşılamaya başladılar. Bu durumda ortak çalışmalarını yürüttüğümüz marka ve kurumsal şirketlerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı. Şirketler artık dijital dünyaya uyum sağlar hale geldi. Yılın 2. Yarısını yaşadığımız bu günlerde, ekonomide olumlu etkilerin olacağını, pandemi devam etse bile herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Firmalara sunduğunuz profesyonel destekler sayesinde değişen ve gelişen dijital dünyaya uyum sağlamaları için gerekli altyapı desteğini veriyoruz.” açıklamalarında bulundu.



Ünlü organizasyonlardaki başarılarıyla adından söz ettiren, DNC Medya; Web Tasarım & Programlama, Sosyal Medya Hesapları Yönetimi, Basılı & Dijital Grafik Tasarım, Fotoğraf & Video Çekimleri, Ses ve Görüntü Prodüksiyon, Mobil APP, SEO ve Süreç Takip Yazılımları alanlarında doğru stratejilerle, özgün tasarım anlayışı ile birlikte destek ve çözümler sunmaktadır.

Kaynak: https://www.dncmedya.com