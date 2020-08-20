Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (20 Ağostos güncel dolar ve euro)

Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (20 Ağostos güncel dolar ve euro)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? 20 Ağustos 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar - euro kaç TL? 20 Ağustos 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Yurt içi piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı olduğu 20 Ağustos 2020'de dolar/TL, yeni güne 7,31 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 8,66'da yer alıyor.

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