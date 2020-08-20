TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.
Merkez Bankası'ndan yeni adım
20.08.2020 - 14:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : TCMB,Merkez Bankası,
726128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/726128.aspx
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