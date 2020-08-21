Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Uzmanların görüşleri özetle şöyle:

*Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl: Enerji, Türkiye’nin hem ekonomik büyümesinin önündeki en büyük engel, hem de cari açık vermesine neden olan bir ithalat kalemi. Dolayısıyla petrol ya da doğalgaz bulunması aslında Türkiye’nin gerçekten önünü açacak bir keşif olur. Hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Türkiye yalnız enerjide merkez ülke konumundan ziyade artık üretici ülke olma vasfını da taşımış olacak. Yeni bulunacak kaynakların Türkiye’yi bu bölgede çok stratejik bir konuma sürükleyeceğini söyleyebiliriz.

*Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Kur şokları ve faizlerin artırılması yönündeki baskıların arkasında yatan temel neden enerji açısından dışarı bağımlı olmamız. Gerçekten ciddi bir rezerv bulabilirsek Türkiye, dış ticaretinin dışa bağımlılıktan ciddi anlamda azalacağı, cari açığın ciddi anlamda gerileyeceği, dışarı aktarılmak zorunda olunan döviz çıkışının azalacağı, ülkenin enerji fiyatlarındaki dalgalanmadan daha az etkileneceği bir ortama girecek. Artık biz enerjiye para aktarıp kaynaklarımızı buralarda kullanmak yerine, ilaç, savunma, teknoloji ve eğitim gibi alanlarda kullanma şansı elde edeceğiz.