Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl zamansız yağan dolu ve don nedeniyle dökülen fıstık dallarından umduklarını bulamayan üreticiler, bu yıl fıstık ağaçlarında verimin yüksek olmasıyla umutlandı. Verimin yüksek olduğu fıstıkta fiyatların 100 liradan 60 liraya düşmesi bekleniyor. Bereketli bir yıl geçireceklerini belirten fıstık üreticisi Bekir Akbey, ilerleyen günlerde başlanacak olan fıstık hasadı için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Akbey, “Çevre illerimizde boz hasadın başladığı şu günlerde Siirt'te de hasada sayılı günler kala hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Şu bağda 7-8 dönümlük bağda en az 10 işçi çalışıp günlük 100 lira yevmiye üzerinden kazanç elde edecekler. Bunun yanında birçok dalda nakliyecilik, işletmecilik, fıstık işletmeciliği gibi çok insan ekmek yiyecek bu fıstık hasadından. Bu durumda başta Siirt ekonomisi olmak üzere ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır” dedi.

“Bu yıl yüksek rekolte fiyatları düşürecektir”

Akbey, bu yıl yüksek rekoltenin fiyatları da düşüreceğini söyledi. Akbey, “Geçmiş yıllara oranla fıstık rekoltemiz bu sene çok iyidir şükürler olsun. Bunun için fıstık fiyatlarının geçen senelere oranla daha düşük olmasını bekliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız da ve herkes de fıstık yiyebilecek. Ayrıca ihracatta önemli artış olacağını düşünüyoruz. Bu ürünün artmasından ve fiyatların düşecek olmasından dolayı çiftçilerimizin inşallah yüzü gülecek. Beklediğimiz gibi rekolte bu sene yüksek Siirt’te hem de çevre illerde rekoltemiz yüksek fiyatların da düşük olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Siirt fıstığının ülke ekonomisine yıllık 10 milyar lira katkı sağladığı belirtildi.