Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılımcı Dayoub’un geliştirdiği 'Traffic Tour' ve 'Motobike' adlı oyunlar 50 milyon indirme rakamına ulaştı. Suriye’deki imkânsızlıklardan dolayı Türkiye’ye geldiği belirten Dayoub “Türkiye’ye geldiğimde cebimde beş kuruş param yoktu. Oyun geliştirme işine merakım eskiden beri vardı. Araba sürme oyunları geliştirmeye başladık. Suriye’de bir girişim yapma imkânı yoktu. Türkiye’ye geldiğimde buradaki imkânların çok iyi olduğunu gördüm. Büyük şirketlerle irtibata geçme fırsatı yakaladım” dedi.

İstanbul’da kurdukları şirketin yatırımcıların ilgisini çektiğini de ifade eden Dayoub “İstanbul’da kurduğumuz şirkette oyun geliştirmeye başladık. Geliştirdiğimiz oyunlar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Yurt dışından yatırımcılar ile irtibat hâlindeyiz. Türkiye’yi dünyaya açılan kapı olarak görüyoruz. Türkiye’de şirketi kurduğumuzda 15 kişi çalışıyordu, sağladığımız istihdam sayısını sürekli arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz oyun ile şirketimiz yaklaşık 6 milyon lira gelir sağladı. Türk ve Ürdünlü şirketlerden yatırım talebi geldi. Şu an yeni projelerimiz var 50 milyon olan indirilme sayımızı 250 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.