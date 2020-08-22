Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekib Avdagiç: Bu büyük keşif Türk asrı müjdesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Karadeniz'deki tarihin en büyük doğalgaz keşfine ilişkin olarak "Bu tarihî adım, Türkiye'nin zengin kaynaklarını kullanma konusunda yıllarder estirilen spekülasyonlara son noktayı koymuştur. İş dünyası olarak inanıyoruz ki bulunan doğalgaz rezervi, ‘mavi vatan’ımızın yeni zenginliğinin ilk keşfidir" dedi. Avdagiç, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfini, 21. yüzyılın Türk çağı olmasının işaret fişeği olarak niteledi ve "heyecan verici" ifadesini kullandı. Avdagiç, enerji ithalatı için yılda 41 milyar dolar fatura ödeyen ülkemizin gazı işletme fazına geçmesi ve gerekli altyapı yatırımları için tüm desteği vereceklerini de dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu: Bu tarihî bir gün nice keşiflere

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada "Önemli ve tarihî bir gün. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetilmiş durumda. Ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah daha nice keşifler olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Uğur Terzioğlu: Ekonomimiz hız kazanacak

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucu ve Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Karadeniz’de doğalgaz rezervi bulunmasının Türkiye’nin ekonomik gelişimini hızlandıracağını söyledi. Terzioğlu, şunları kaydetti: Türkiye’nin cari açığının en büyük kısmını enerji oluşturuyor. Petrol ve doğalgaz için yurtdışına yılda 40 milyar dolar ödüyoruz. Artık bu yükten kurtulacağız. Aynı zamanda enerji maliyetlerinin düşmesi, Türk sanayinin rekabet gücünü de artıracaktır. Türkiye çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

Abdurrahman Kaan: Yapılan çalışmalar meyvesini verdi

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Twitter'dan "Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalar hamdolsun meyvesini verdi. Ülkemiz tarihinin en büyük enerji keşfi ile dünyanın dikkatini bir kez daha üzerine topladı. Yeni bir döneme girdiğimiz bu gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Erdal Bahçıvan: Büyük umut ve sevinç vesilesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan "Cumhurbaşkanı’mız tarafından açıklanan rezervi, ülkemizin ekonomisinin güçlü hale gelmesi ve toplumumuzun gelecekteki refahı açısından büyük bir umut ve sevinçle karşılıyoruz. Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

DEİK Başkanı Opak: Üzerimize düşen her şeyi yaparız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye tarihinin en büyük gaz rezervi müjdesinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve millî hedefleri noktasında yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde olduğunu söyledi. Olpak, enerji ithalatını azaltıp, döviz girdisi anlamında Türkiye'nin elini güçlendirecek keşif sayesinde Türkiye'nin siyasi ve stratejik açıdan çok güçlü olacağı bir sürece adım atıldığını belirterek "Hem Karadeniz Hem Akdeniz'den yeni keşifler geleceğine inanıyoruz. Ülkesini seven iş insanları olarak ülkemizle gurur duymaya, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BTSO Başkanı Burkay: Maliyetler düşer daha hızlı büyürüz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, enerji ithalatının yıllardır Türkiye ekonomisinin ayağındaki en büyük pranga olduğunu hatırlatarak "Türkiye artık daha istikrarlı büyüme trendi yakalayacak. Rezervin üretimine başlanması ve enerji ithalatının azalmasıyla maliyetler düşecek, sanayicimize önemli motivasyon sağlanacak. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.