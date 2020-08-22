Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de beş yılda 500 bin koyunun meralarla buluşmasını hedefleyen proje, kısa sürede çok önemli rakamlara ulaştı. İlk olarak Tokat'ta başlayan, geçtiğimiz günlerde Sivas'ta da üreticilerle anlaşması imzalanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine şimdiye kadar 4.000 çiftçi başvurdu. Karakaya, akkaraman ve karagül ırkı koyun varlığının artırılması, bu konuda faaliyet gösteren çiftçilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla başlayan projede 4.000 çiftçi arasından asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticiler ile bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlendi. Yılda 100 bin koyunun çiftçi ile buluşması için bir yılı ödemesiz dört yıl sıfır faizli 150 bin liraya kadar kredi imkânı sağlandı. Türkiye'ye örnek olan projeye diğer illerden de talep gelmeye başladı. Tokat Valisi Ozan Balcı, yedi büyük ovası, iki büyük nehri, mümbit arazileri, yayla ve meraları olan Tokat'ta koyunculuğu geliştirme, senede 100 bin, beş yılda 500 bin koyunu merayla buluşturma hedefleri olduğunu ifade etti. Proje için 4.000 çiftçinin başvurduğunu söyleyen Balcı "Şu anda 4.000’e yakın talep var. Yıllık ortalama 1.200 çiftçinin talebini karşılamış olacağız. Köylüyü köyünde tutma, onlara hayat alanı sağlama, onları zenginleştirme projesi bu" dedi.

PROJEDE KREDİ NASIL KULLANILIR?

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. En az 100 koyun için kredi alınabiliyor. Besicilik yapanlar 200 ve 300 koyun için de kredi alabiliyor. Kredi, ahır, barınak gibi üstü kapalı alanların yapımına ihtiyaç duyulması hâlinde bütün bakım giderleri, yem hazırlama ve ilgili aletlerin alınması, yıllık yem üretim giderleri için kullanılabiliyor.

KOYUN SÜRÜSÜ İÇİNDE ANLAŞMA

"Köyde Yaşamak İçin 'Bir Sürü' Neden Projesi” Sivas'ta da ilgiyle karşılandı. Projeye ilişkin anlaşma, kentin Ulaş ilçesinde koyun sürüsü arasında imzalandı. Her kentin bitki dokusuna uygun küçükbaş türü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan "Proje için Ziraat Bankası ile yoğun bir görüşme gerçekleştirdik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz güzel bir saha çalışması yaptı. Kredi Garanti Fonu da kefalet konusunda teminatı verecek. Bu sözleşme sonrası koyun alımına başlayacağız" diye konuştu.