Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi, Çanakkale ve İstanbul boğazları, Karadeniz ile iç sularda ışıkla avcılığın yasaklandığını dile getiren Pakdemirli ayrıca su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, avlanma mesafesi ile av araçları bakımından da bazı düzenlemeler getirildiğini ifade etti. Bu kapsamda eşkina ve minekop balıklarının avlanabilir asgari boy uzunluklarının artırıldığını, ahtapotta ise avlanabilir asgari ağırlık miktarının düşürüldüğünü ifade eden Pakdemirli, uluslararası sözleşmelerle korumaya alınan türlerle denizlerde bazı kıkırdaklı balık türlerinin ve iç sularda da yağ balığı gibi nesli tehlike altında olan türlerin avcılığının tamamen yasaklandığını söyledi.