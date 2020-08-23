Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Parts Geek'in verilerine göre sadece 2019'da 92 milyon araba üretildi. Söz konusu dönemde 290,2 milyar dolar brüt gelir ile ilk sırada yer alan Volkswagen Grubu saniyede 9.202,88 dolar gelir elde ediyor. Listenin son sırasında ise 24,6 milyar dolar veya saniyede 780,06 dolar gelir elde eden dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla bulunuyor.

ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARI

¥ Otomobiller bu şirketler için ana işi temsil ederken birçoğunun alternatif gelir kaynakları var. Mesela Honda; motosikletler, tekne motorları, çim biçme makineleri ve hatta şahsi jetler üretiyor.

¥ Porsche, aksesuarları ve lisans iştiraki Porsche Design ile biraz farklı bir yaklaşım benimsiyor. 2003 yılından bu yana, gözlükler, akıllı telefonlar ve saatler dâhil olmak üzere çeşitli kişisel ürünler Porsche adı altında satılıyor. En dikkat çekici projesi, robotik bir araba asansörü içeren bir konut gökdeleni olan Porsche Design Tower Miami’dir.

¥ Elektrikli araç (EV) üreticisi Tesla, EV satışlarında hükûmetin koyduğu kotaları karşılayamayan diğer otomobil üreticilerine karbon satarak ek gelir elde ediyor. 2020'nin ikinci çeyreğinde Tesla, karbon satarak 428 milyon dolar kazandı ve bu, dönemdeki toplam gelirinin %7’sini karşıladı.

YENİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİYORLAR

Otomobil üreticileri yeni teknolojileri arabalarına entegre ettikçe ek gelir akışları açılmaya devam ediyor .

İki Amerikan markası olan Cadillac ve Tesla, kendi kendine sürüş kabiliyetlerinin sonunda ücretli bir abonelik hizmeti hâline geleceğini duyurdu. Bu arada Almanya’nın premium otomobil üreticileri kablosuz hizmetler alanında genişliyor. BMW, otomobillerinde 5G bağlantısı sunan ilk otomobil üreticisi olacağını iddia ederken, Mercedes şimdi bir sürücünün deneyimini geliştirmek için indirilebilir yazılım paketleri satıyor.

Bu hizmetlerin bir otomobil üreticisinin kâr hanesi üzerinde önemli bir etkisinin olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken olsa da, bu sözde “bağlantılı otomobil pazarı”nın 2025 yılına kadar 166 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor.