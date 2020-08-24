Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan anlaşmanın uygulanması için mali şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mihayev, “Anlaşma imzalandı. Partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.