Yapılan anlaşmanın uygulanması için mali şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mihayev, “Anlaşma imzalandı. Partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya ile ikinci S-400 anlaşması imzaladık
24.08.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da dün başlayan Uluslararası Askerî ve Teknik Forumu Army-2020 forumunda gazetecilere konuşan Rus devlet silah ihracat şirketi (Rosoboronexport) Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ile Türkiye arasında ikinci bir S-400 sevkiyatına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıkladı.
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726829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/726829.aspx
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