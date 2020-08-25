Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.
Bakan Selçuk: Adana'daki yangında evleri yanan vatandaşlarımız için 1 milyon TL kaynak aktarıyoruz
25.08.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, Adana'daki yangında evleri tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşlar için 1 milyon TL kaynak aktardıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
727116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727116.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER