İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3780 liradan alınan dolar, 7,3800 liradan, 8,7160 liradan alınan euro ise 8,7180 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,71 liradan satılmıştı.