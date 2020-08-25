İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3780 liradan alınan dolar, 7,3800 liradan, 8,7160 liradan alınan euro ise 8,7180 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,36 liradan, euro ise 8,71 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (25 Ağustos güncel dolar ve euro)
25.08.2020 - 17:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,3800 liradan, euro ise 8,7180 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
727172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727172.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER