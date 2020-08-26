Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörlere göre güven endeksleri ile kapasite kullanım oranları konusunda Twitter'dan açıklama yaptı ve "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez" dedi.

Daha sonra NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin, ülkenin ekonomi ve siyasi tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Türkiye, bir eksen değişim ve dönüşümü yaşıyor. Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" dedi.

Albayrak, keşfin maddi değerine yönelik soru üzerine ise sözlerini şöyle sürdürdü: "320 milyar metreküp, ilk kuyunun ilk fazı sonrası açıklanan rakam bu. Bu kuyunun geri kalan kısmında iki katman daha var. O çalışmalar da bittiğinde, artık Türkiye'nin cari açık değil cari fazla, döviz fazlası vereceği dönemi konuşacağız. Neredeyse Şahdeniz'e yakın bir rezerv. Çok büyük bir rezerv bu. Bugün itibariyle Türkiye'nin sistemdeki ihtiyacının yıllık üçte biri. Sadece bu haliyle bile kalsa, yüzde 30'luk sistem ihtiyacını karşılaması bir tarafa, geri kalan kısmına bağlı olarak ülkenin ithalatında müthiş bir pazarlık gücü yakalayacağı, bunun da faturalara, Türkiye'nin bilançosuna, cari dengesine, ekonomisine olumlu etki yapacak bir süreç."

Keşfin manevi boyutuna da dikkat çeken Albayrak, bunun ülkede muazzam bir mutluluk ve geleceğe ümit duygusu uyandırdığını söyledi.

AKDENİZ'DE YENİ KUYULAR AÇILACAK

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de bazı kuyularda gaz akışının görüldüğünü, ancak süreklilik ve rezerv açısından Karadeniz kadar emin olunmadığı için kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Bölgede yeni sondaj kuyularının açılacağını söyleyen Dönmez "İnşallah yakın gelecekte benzer bir keşif bulursak vatandaşımızla seve seve paylaşırız" ifadesini kullandı.

YENİ BİR ÇAĞIN BAŞLANGICI

Sosyal medya hesabından Fatih gemisi paylaşımı yapan Bakan Berat Albayrak "Fatih Sultan Mehmed nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa, Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.