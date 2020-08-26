Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine desteğini artırarak sürdürdü. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, söz konusu dönemde 44 milyar liralık krediyi ötelediklerini, esnaftan KOBİ'ye kadar reel sektöre kredilerin arttığını ifade etti.

Bankanın 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bali, pandemi döneminde ekonomik aktiviteyi desteklemek üzere esnafa, ihracatçıya, hane halkına, tüccara, KOBİ’lere, kurumsal müşterilere, çiftçilere yönelik birçok aksiyonu hayata geçirdiklerini belirterek "Öncelikle müşterilerimizin ihtiyaç duymaları hâlinde anapara, taksit ve faiz ödemelerinin 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkân verdik. Eximbank’ın Sevk Öncesi İhracat Kredilerine ilişkin öteleme taleplerine hemen aracılık ettik. Kredi Garanti Fonu ile ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ ve ‘Opex Kredi Destek Paketi’ni içeren iki protokole imza attık. Kamu dâhil en fazla kredi kullandıran bankalardan biriyiz. KGF limitlerinden faydalanamayan müşterilerimizin finansman ihtiyaçları için KGF ile aynı şartlarda kredi imkânı sunduk. Tüm maaş anlaşmalı müşterilerimize yönelik Maaş Destek Kredisi Kampanyası sunduk. O zaman henüz istihdamla ilgili işçi çıkarmama yönünde bir düzenleme yoktu. Biz bunu yaparken, istihdamı azaltmama şartı koyduk. Kira Destek Kredisini, üç aylık ödemesiz ve 12 ay vadeye kadar sunduk. Bunları tabana yayabilmek için azami 100 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunduk. Yine Ticari Destek Kredisi Kampanyamız kapsamında beş milyon TL’ye kadar aylık eşit taksit ödemeli, altı aya kadar ödemesiz dönemli finansman desteği sağladık. Bugüne kadar müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda 44 milyar TL’nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik" dedi.

Bali, ayrıca TİM ile 61 ihracatçı birliği ve 95 bin ihracatçıya uygun faizle toplamda 500 milyon dolarlık nakdi kredi paketi içeren protokol imzaladıklarını hatırlattı. Bankanın ilk yarı finansal sonuçlarına da değinen Bali, aktif büyüklüğü 546 milyar TL'yi, öz kaynak büyüklüğü 63 milyar TL'yi aşan bankanın, 335 milyar TL'nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL'nin üzerinde gayrinakdi krediler yoluyla ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiğini söyledi.

"GEÇEN YILKİ BÜYÜME ORANLARINI YAKALARIZ"

İş Bankası Genel Müdürü Bali, Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarına ilişkin olarak 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,5 gibi iyi bir büyüme performansı kaydedildiğini, nisan ayında tarihî dip seviyelerden sonra, mayıs ve haziranda toparlanmanın devam ettiğini söyledi. Bali "Biz 2020'nin ikinci yarısında ekonomik büyümenin yeniden başlamasını bekliyoruz. 2020’nin başında Türkiye için yıl genelinde yüzde 4 civarında bir büyüme bekliyorduk. Şimdi salgının ardından yaptığımız revizyon çalışmalarında, ekonomimizin reel olarak 2019 yılındakine yakın bir büyüklükte kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE'NİN İKİ GÜÇLÜ KOZU

Pandemi sürecinde kamu otoritelerinin çok ciddi paketler açıkladıklarına, bunun sonucu olarak da ülkelerin kamu borçlarının yükseldiğine dikkati çeken Bali "Maastricht kriterleri gibi bazı göstergelerin lüks kaldığını düşünüyorum. Kanaatim dünya ekonomisinde sıralamalar ciddi oranda değişecek" dedi. Pandeminin ardından üretimde yerelleşme eğiliminin güçleneceğini ve ticarette coğrafi yakınlığın daha da önemli hâle geleceğini ifade eden Bali "Bu iki unsur, Türkiye’nin coğrafi konumunun kıymetini daha da artıracak" diye konuştu.

TAKİPTEKİ KREDİLER AZALDI

Bali, geçen yıl sonunda aktif kalitesinin en önemli göstergesi olan takipteki kredilerde yüzde 5,27 seviyesinde bir oran görüldüğünü, bu oranın Haziran 2020 itibarıyla yüzde 4,37'ye gerilediğini, oranın kredi büyümesine bağlı olarak iyileşme gösterdiğini ifade etti. Bali, mart ayında yüzde 9,2 düzeyinde olan ilk çeyrek TL kredi büyümesinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,3’ye yükseldiğini ve kredilerde çok ciddi bir artış gerçekleştiğini söyledi.

ŞEHİR HASTANELERİNE 1 MİLYAR DOLAR KREDİ

Sağlık yatırımlarının finansmanında bankacılık sektörünün önemine değinen Bali, şöyle devam etti: Beş şehir hastanesi yatırımında, büyük kısmında da lider banka olarak yer alarak nakdi ve gayri nakdî toplamda bir milyar doların üzerinde kredi taahhüdünde bulunduk. Finansmanında yer aldığımız hastanelerin toplam yatak kapasitesi yaklaşık 11 bin 900 olup, 8 bin 300 kapasiteli 4 şehir hastanesi pandeminin en zor günlerinde tamamlanarak hizmete açıldı.

10 YILLIK DÖNÜŞÜM AYLARA SIĞDI

Pandemi sürecinde olağanüstü şekilde müşteri profilinde değişiklikler olduğunun altını çizen Bali, 8,1 milyon olan dijital aktif müşteri sayılarının 8,5 milyona çıktığını ve ilk defa İş Bankası ile tanışan müşterilerin yüzde 80’inin dijital müşteri olduğunu söyledi. "5-10 yılda gerçekleşebilecek bir dönüşümün aylara sığdığını belirten Bali şunları kaydetti: Herkes bu dönemde, gerçekleştirdiği teknolojik hamlelerini hem çok ciddi şekilde test etme hem de sonuçlarını görme imkânı buldu. Ben pandeminin bazı şeyleri kalıcı hâle getirmesi bakımından tarihte çok önemli bir süreç olarak kayda geçeceğini düşünüyorum. Hatta bir süre sonra hep pandemiden önce, pandemiden sonra diye konuşacağız.

DOĞALGAZ İLE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Bali, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından önemli olduğunu vurgulayarak “Hepimizin temennisi hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de devam eden sondaj faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sonuçlar vermesi" dedi.