İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan, 8,7430 liradan alınan euro ise 8,7450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,39 liradan, euro ise 8,75 liradan satılmıştı.