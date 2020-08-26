İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3980 liradan alınan dolar, 7,4000 liradan, 8,7430 liradan alınan euro ise 8,7450 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,39 liradan, euro ise 8,75 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (26 Ağustos güncel dolar ve euro)
26.08.2020 - 09:11 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,4000 liradan, euro ise 8,7450 liradan güne başladı.
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727291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727291.aspx
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