Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 26 Ağustos günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşu 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 460,78 liradan cumhuriyet altını ise 2.983,23 liradan işlem görüyor. İşte 26 Ağustos çeyrek altın gram altın fiyatları anlık...

GRAM ALTIN FİYATI

458,01

460,78

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

457,44

457,55

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.927,76

1.928,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI

732,34

748,49

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.927,60

2.983,23

YARIM ALTIN FİYATI

1.459,23

1.496,19

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

414,52

430,55