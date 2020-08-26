Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi."
Bakan Pekcan: Kocaeli'de 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi
26.08.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kilo ağırlığında kokain ele geçirildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
727320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727320.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER