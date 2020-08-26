Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık sektörü, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının ektisiyle çarpıcı bir yıl geçiriyor. Yaşanan gelişmeler ışığında sigorta sektörü de 2020'nin ilk yarısında dikkat çeken rakamlara ulaştı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; tamamlayıcı sağlık sigortasında sigortalı adedi 2019 haziran döneminde 1 milyon 2 bin 187 kişiden bu sene haziran itibariyle yüzde 49.8'lik artışla 1 milyon 501 bin 425 kişiye ulaştı. Yeni tip koronavirüsün de etkisiyle 2020'nin ilk 6 ayında tamamlayıcı sağlık sigortası teminat adedi 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 46,9 artarak 1 milyon 190 bin 166 adete ulaştı.

Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com verilerine göre, tamamlayıcı sağlık sigortasının yıllık ortalama 600 lira gibi uygun bir fiyattan başlaması da bu talep artışında büyük bir etken oldu. Özellikle çokça sorulan koronavirüs tedavilerinin sigorta kapsamına girip girmediği tartışmasına karşın sigorta şirketleri peyderpey yeni ve mevcut tamamlayıcı/sağlık sigortalılarına ait poliçelerde koronavirüs tedavi giderlerini teminat kapsamı altına almaya başladı. Hesapkurdu.com Sigorta Direktörü Dilara Çetin, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''Özel sağlık sigortasına göre düşük fiyatlı olması talebi artırıyor"

Tamamlayıcı sağlık sigortasına ciddi bir yönelimin olduğuna değinen Dilara Çetin, ''Ülkemizde 2014 yılı itibariyle hizmete sunulan tamamlayıcı sağlık sigortasına talep her yıl katlanarak artıyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre; tamamlayıcı sağlık sigortalı kişi sayısı 2017 yılında 676 bin 124 kişi iken, 2020 yılının ilk yarısında 1 milyon 501 bin 425 kişiye ulaştı. Burada en önemli nokta, özel sağlık sigortasına göre TSS fiyatlarının daha düşük olması nedeniyle her kesime hitap ederek daha çok tercih edilmesine neden olmasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, normal sağlıklı bir birey baz alındığında yıllık ortalama 600 liradan başlıyor. Kişinin yatarak veya ayakta tedavi gibi farklı tercihleriyle kapsam genişletilebiliyor. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primler, aylık brüt olarak ücretin yüzde 15'ini geçmeyecek miktarda, vergiden düşülebiliyor'' dedi.

''Yaş sınırı yok"

Bir diğer sağlık sigortası olan özel sağlık sigortasına sahip kişi sayısının yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdiği bilgisini veren Çetin, ''Tamamlayıcı sağlık sigortası her yıl ortalama yüzde 40-50 arası büyüme gösteriyor. Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki en ayırt edici fark, tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için SGK'lı olma şartının bulunması. Tamamlayıcı sağlık sigortası sigorta şirketlerine göre farklılık gösterse de SGK'ya sahip 70 yaşına kadar herkes yaptırabiliyor. Fakat bazı sigorta şirketleri maksimum yaş sınırını 60 olarak sınırlandırabiliyor'' ifadelerini kullandı.