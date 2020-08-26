İstanbul Kapalıçarşı’da 457,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 968 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (26 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)
26.08.2020 - 17:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu.
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727412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727412.aspx
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