Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Tüm dünyada 350 milyon kullanıcısı ve 2019’da 110 milyon adet cihaz satışıyla dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan Vivo, ViVo X50 Lite modelini tüketicilerle buluşturdu. Vivo Türkiye operasyonu ile birlikte aynı zamanda Avrupa pazarına da ilk adımını atmış oldu. Vivo Türkiye CEO’su Andrew Liu, Türkiye'nin Asya ve Avrupa ülkelerinde bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek "Vivo dünyanın beşinci büyük telefon üreticisi. Çin ve Hindistan'da ikinci sıradayız. Endonezya'da ise pazar lideriyiz. Bu başarıyı Türkiye'de de göstermek için elimizden geleni yapacağız. Bu güzel ülkede ortaklarımızın ve tüketicilerin güvenini kazanacağımıza eminiz. Amacımız inovatifl ürünler ve kullanıcı dostu teknolojiler sunmak. Tüketiciler için sade, keyifli ve eğlenceli ürünler tasarlıyoruz. Müşterilerimizin daha az maliyetle satın alma kararı vermelerine yardımcı olmak istiyoruz. Türkiye'de uzun vadeli düşünüyoruz" dedi.



YENİ MODELLER GELECEK

Türkiye’ye X50 Lite modeli ile giriş yaptıklarını belirten Vivo Türkiye Pazarlama Müdiresi Selin Dayıoğlu ise “Vivo olarak, tüm dünyada markaların beklemeye geçtiği bir dönemde Türkiye pazarına girişimiz, ülkenin büyümesine olan güvenimizden kaynaklanıyor. Ağustos itibarıyla orta segmentte bir cihaz ile giriş yaptığımız Türkiye pazarına, yıl sonuna kadar biri amiral gemisi olmak üzere, farklı segmentlerde ürünler sunacağız” diye konuştu.

Mediamarkt ve Vatan Bilgisayar ile online tarafta Hepsiburada ve Turkcell'de satışa sunulan X50 Lite'ın Türkiye fiyatı 3.599 lira olarak açıklandı. İlk satış ise Mersin'de bir kullanıcıya gerçekleştirildi. Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ViVo X50 Lite, 8 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dâhili hafızaya sahip. 6,38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve içinde 4.500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.