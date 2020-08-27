Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 34 milyar 922 milyon liraya geriledi. Bu dönemde 13 şirket net kârını 1 milyar liranın üzerine taşırken 96 şirketten 77’si ilk yarıda net kâr elde etti. Kalan 19 şirket ise net zarar yazdığını duyurdu. İlk yarıda en fazla net kârı 4 milyar 431,2 milyon lirayla Koç Holding elde etti. Net kârda Koç Holdig'i; 3 milyar 241,4 milyon lirayla VakıfBank, 3 milyar 231,4 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 34,9 milyon lirayla İş Bankası, 2 milyar 896,3 milyon lirayla Akbank, 2 milyar 460,8 milyon lirayla Yapı Kredi, 2 milyar 229,4 milyon lirayla Sabancı Holding, 1 milyar 841,6 milyon lirayla ASELSAN izledi. Aynı dönemde Halkbank 1,7 milyar, Tukcell 1,7 milyar, Enka İnşaat 1,6 milyar, Türk Telekom 1,6 milyar ve BİM 1,1 milyar lira net kâr elde etti. En fazla zararı, koronavirüs nedeniyle uçuşları duran hava yolu şirketleri yazdı. THY 4,2 milyar zarar açıklarken bu şirketi 2,4 milyar lirayla Tüpraş, 1,3 milyar lirayla Pegasus ve 1 milyar lirayla da TAV Havalimanları takip etti. Net kâr büyüklüğünde ilk 10'da yer alan Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve İskenderun Demir Çelik’in yerine ASELSAN, VakıfBank ve Halk Bankası girdi.