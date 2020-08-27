Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümünün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu. IMF’den yapılan açıklamada hâlihazırda Dünya Bankasında Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu’nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı bildirildi. Açıklamada Pazarbaşıoğlu’nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018’den bu yana yürüttüğü görevi dâhilinde düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı. IMF Başkanı Georgieva, söz konusu tayine dair yaptığı açıklamada Pazarbaşıoğlu’nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubuna katılmadan önce 23 sene boyunca IMF’de çalışmış ve fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümünün başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Öte yandan dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’de yaklaşık dört yıldır Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Didem Şekerel Erdoğan, Nielsen’in 55 ülkeyi kapsayan Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine tayin edildi. Şirket, ilk defa bir Türk kadınını global sorumlulukla görevlendirdi.