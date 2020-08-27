İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3650 liradan alınan dolar, 7,3670 liradan, 8,7180 liradan alınan euro ise 8,7200 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,38 liradan, euro ise 8,72 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (27 Ağustos güncel dolar ve euro)
27.08.2020 - 17:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,3670 liradan, euro ise 8,7200 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,dolar fiyatları,
727655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727655.aspx
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