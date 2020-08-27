Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

Powell, her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşen Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda bir konuşma yaptı.

Bu yılki teması "Gelecek On Yılda Gezinmek: Para Politikası için Çıkarımlar" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, Fed'in para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı anlattı.

"İstihdam için sayısal bir hedef belirlemek akıllıca değil"

Powell, güçlü istihdam piyasasına odaklanacaklarını belirterek, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin akıllıca olmadığına inandıklarını söyledi. Powell, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef." dedi.

Son 10 yılda işsizlik oranına ilişkin tahminlerde önemli değişiklikler olduğunu anımsatan Powell, "Yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon oranının, hem maksimum istihdamı hem de fiyat istikrarını destekleme hedefimizle tutarlı olduğu görüşümüzü değiştirmedik." dedi.

Fed Başkanı Powell, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını yineledi.

Ortalama yüzde 2 enflasyon hedefi

Fiyat istikrarına yönelik de önemli bir değişikliğe gittiklerine dikkati çeken Powell, "Zaman içinde ortalama yüzde 2 olan enflasyona ulaşmaya çalışacağız. Enflasyonun yüzde 2'nin altına düştüğü dönemlerde, uygun para politikası muhtemelen bir süre için yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyecektir." diye konuştu.

Powell, yeni yaklaşımın esnek bir ortalama enflasyon hedeflemesi biçimi olarak görülebileceğini aktararak, uygun para politikasına ilişkin kararlarının çok çeşitli hususları yansıtmaya devam edeceğini ve herhangi bir formül tarafından dikte edilmeyeceğini dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Eğer aşırı enflasyonist baskılar oluşursa veya enflasyon hedeflenen seviyenin üzerine çıkarsa harekete geçmekten çekinmeyiz." dedi.

Para politikasında sözlü yönlendirme olması gerektiğine işaret eden Powell, para politikası stratejisini yaklaşık her 5 yılda bir gözden geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Öte yandan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Powell'ın konuşmasıyla eş zamanlı olarak, uzun vadeli hedefler ve para politikası stratejisinde yapılan değişikliklere yönelik bir açıklama yaptı.

İstihdamın enflasyonun önüne konulduğu yeni para politikasına ilişkin açıklamada, maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olduğu ve ortalama yüzde 2'lik enflasyonun hedefleneceği bildirildi.