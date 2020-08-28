Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer turizminde hareketliliğin başladığını belirterek “Cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesi cesaret verici. Uzun zaman sonra Akdeniz’e ilk uluslararası cruise gemisi 21 Ağustos'ta geldi. MSC'nin Grandiosa isimli gemisi dünyada 19 cruise limanı işleten Global Ports Holding portföyünde bulunan Malta'daki Valletta Cruise Limanı’na yanaştı. Yeni gemilerin sefere başlamasını bekliyoruz. Yeni gemiler yola çıktakça Türkiye limanları hareketlilikten payını alacak. Cruise şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyon bildirmesi cesaret verici” değerlendirmesinde bulundu.