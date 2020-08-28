Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Pandemi öncesinde 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizmi küresel salgından en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında geliyor. Türkiye’nin sadece saç ekiminden elde ettiği gelir ise yine salgın öncesi 1,5 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Normalleşmenin başlamasıyla estetik ve saç ekimi için Türkiye’ye; İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Ukrayna ve Rusya’dan turist geldiğini ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler “Dolaşım dünya bazında çok rahatlamadı ama en azından bir nefes aldı diyebiliriz. Yüzde 50’leri yakaladık. Ülkemizin dünyada estetik cerrahide kalitesi oturdu. Türk cerrahları, özellikle plastik cerrahlar aranır oldu. Fiyatlar da halen daha dolar/avro arttığından onlar için beleşe gelmeye başladı. Paraları çok değerli, 100 avroyu bozduruyor 1.000 TL ediyor neredeyse. 1.000 TL'yle Avrupa'da bir kişi yemek yer ama burada aile doyuyor. Bu dilden dile dolaşıyor. Türkiye'ye gidin paranız değerli, hizmet kalitesi çok yüksek, doktorlar çok kaliteli. Nerede bulacaklar bunu” dedi.

SON ÇEYREK KRİTİK

Türkiye’nin global salgını dünyada en iyi yöneten ülke olduğunu söyleyen Dr. Terziler “Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek salgın öncesi 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizminde son çeyrek atağa kalkma dönemi olur. Avrupa’da ve yakın coğrafyada vakaların stabil rakamlarda kalması hâlinde yıl sonunda salgın öncesi toplam sağlık turizmi gelirinin yarısını elde ederiz. 1,5 milyar dolarlık saç ekimi sektörü ise son üç ayda bu rakamın yüzde 20’sini elde edebildi. Her şey salgının dünyadaki seyrine bağlı. Türkiye’nin 2023’te sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir hedefi var. Salgın sürecini az hasarla atlatırsak bu hedef gerçekleşebilir” değerlendirmesini yaptı.