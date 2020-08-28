Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın sonuçları açıklandı. 2019 yılı Bilişim 500 araştırmasında 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaşırken 25 şirket yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdi. Satış gelirine göre genel sıralamada Turkcell birinci, Türk Telekom ikinci, Vodafone ise üçünücü sırada yer aldı. Dağıtıcı başlığında ilk sırayı 2019 yılı toplam satış geliri 5 milyar olan İndeks Bilgisayar alırken, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde ilk sırayı 1,7 milyarlık satış geliriyle Koç Sistem aldı. Uluslararası Merkezli Üretici kategorisinde 14,8 milyar TL’lik geliriyle Vodafone birinci olurken Türkiye Merkezli Üretici kategorisinin birincisi 25,1 milyar TL’lik geliriyle Turkcell oldu. BThaber adına araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma ve Pazarlama AŞ Genel Müdiresi Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre; 2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri TL bazında yüzde 11 artarken dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’u bir yatırımcı arıyor.

KÜRESEL ÇÖZÜM HEDEFİ

Toplam 99 ödülün sahiplerini bulduğu törende konuşan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “Teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da “Siber güvenlikte yerli ve millî çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip ‘küresel ve millî çözümler’ hedefliyoruz” diye konuştu.

TURKCELL'E TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ÖDÜLÜ

Turkcell Global Bilgi, Bilişim 500’de 11’inci defa ‘Çağrı Merkezi Hizmeti’ kategorisinde birinci seçildi. Araştırmada Turkcell de ‘Türkiye Merkezli Üretici’ ana kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur “Bu ödülü 11 yıl üst üste kazanmamızın ardında yıllara dayanan tecrübemiz, üstün teknoloji altyapımız, sektöre yön veren üretici uygulamalarımız ve her müşterimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ürettiğimiz çözümlerimiz var” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM VE İŞTİRAKLERİ ZİRVEDE

Türk Telekom, Bilişim 500’ün ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet-İnternet Hizmeti’, ‘Türkiye Merkezli Üretici-Hizmet’ ve ‘Ankara Şirketleri İlk 10’ kategorilerinde birincilik elde etti. Türk Telekom iştiraki İnnova da ‘Sistem Entegratörü ve İş Ortağı’ ana kategorisinde ‘Danışmanlık’, ‘Yılın İş Uygulamaları’ ve ‘ERP Yazılım’ kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT de ‘Türkiye Merkezli Üretici’ ana kategorisinde ‘Yılın Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti Kategori Birincisi’ ödülüyle zirveye çıktı.