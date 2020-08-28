Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Koronavirüs salgını, birkaç sektör haricindeki bütün sektörlere darbe vurdu. Tedarik zincirinde yaşanan bozulma ile finansal anlamda zor durumda kalan firmaların imdadına Figopara yetişti. Bir fintech girişimi olan Figopara, koronavirüs sürecinde şirketlerin nakit akışlarını bozmadan finansman ihtiyacını karşılamalarına yönelik verdiği hizmet ile altı aylık süreçte 450 milyon TL'lik işleme aracılık ederek KOBİ'lere âdeta can suyu oldu.

PANDEMİDE TALEP PATLADI

Figopara Kurucu Ortağı Koray Bahar, sundukları platformda alıcı, tedarikçi ve bankaları bir araya getirdiklerini belirterek “Platform ile koronavirüs sürecinde finansman erişime kolay hâle getiriyoruz. 2018 yılında 120 milyon liralık işlem gerçekleştirdik. 2019 yılında 300 milyon liralık fatura tahsil edildi. Bu senenin ilk altı ayında ise 450 milyondan fazla tedarik zinciri finansmanı gerçekleşti. Ocak ayında 20-25 milyon lira bandında ilerliyorduk. Pandemi ile aylık hacimlerimiz 70-80 milyon bandına geldi. Salgında üç dört kat büyüdük” diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Koray Bahar, sistemin işleyişini ise şöyle anlattı: Mesela Hepsiburada firmasının tedarikçisi bir firma var diyelim. Bu firmanın 100 bin liralık bir alacağı bulunuyor. Ödeme ise 60 gün sonra yapılacak. Burada Figopara devreye giriyor ve 100 bin liralık alacağı Hepsiburada’nın çalıştığı bankadan 97 bin lira olarak iskonto ediyor. Hepsiburada’nın onayıyla hemen banka ödeme yapıyor. Para ertesi gün tedarikçi firmanın hesabına yatıyor. Bu sayede Hepsiburada 60 günde ödeyeceği parayı bankaya 90 günde ödüyor. Tedarikçi de nakit ihtiyacını karşılamış oluyor. Yani Figopara olarak tedarik zincirinin tam kalbinde yer alıyoruz. Bugüne kadar 840 milyon liralık fatura, platform üzerinden vadesini beklemeden iskonto edildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 1 milyar liralık faturaya ulaşmak. Altı banka ile çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar banka sayısını sekize, 1.000 olan aktif kullanıcı sayımızı da 3.500 kullanıcıya çıkarmak istiyoruz.

Bahar, yurt dışı hedefleriyle ilgili olarak da “2021 yılında İtalya'ya açılmayı hedefliyoruz. Hedefimiz global oyuncu olmak” dedi.

FİRMALARA PUAN VERİLECEK

Koray Bahar, eylül ayında devreye alacakları Figoskor uygulamasıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini daha kolaylaştıracaklarını belirterek şunları kaydetti: Figoskor uygulaması ile firmaların onay vermesini beklemeksizin faturalar bankalar üzerinden anında iskonto edilebilecek. Firmaların e-Fatura ve e-Defterleri üzerinden ticari bir skor üretiyoruz. 24-48 saat içerisinde skoru belirliyoruz. Eylülden itibaren ayda 700 KOBİ'nin hizmetine sunacağız. Hedefimiz ilk etapta 25 milyon liralık yeni bir finansman sağlamak.