Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Sanayi 4.0 vizyonunun gerçekleşmesi için kendi ekosistemimize bilgi beslemesi yapmamız ve süreci üretimden AR-GE’ye kadar detaylı şekilde yürütmemiz gerekiyor” dedi. ‘Mühendislik Çalışmalarında Çelik Seçimi ve Uygulamaları’ webinarında konuşan Ertan, kaliteli alaşımlı veya vasıflı çelik üretiminin daha etkin olması gerektiğini söyledi. “Devletimizin bazı tedbirleri alması ve üretimi desteklemesi gerekiyor” diyen Ertan, şöyle devam etti: 1950’de 180 milyon ton ham çelik üretimi 2019’da 2 milyar seviyesine geldi. Ülkemizde lokomotif sektör inşaat. Veriler 2016’dan 2019’un ikinci çeyreğine kadar çelik ve inşaatın paralel gittiğini gösteriyor. İnşaat sektörü yükseldiğinde çelik sektörü de yükseliyor. İmalatla ilerleyen değil inşaatla gelişen bir durum söz konusu. Bizim ürünlerimizin katma değerinin yüksek olması gerekiyor. İmalat paralelinde çeliğin artması ya da azalması lazım. Mesela katma değerli ürün üreten Almanya’da lokomotif sektör, sanayi. Savunma ve havacılık sektörlerimizdeki hareketlilik çok önemli. Bazı sektörlerde de çelik ambargosu yaşıyoruz.

Vasıflı çeliğe ağırlık verilmesi gerektiğini, otomotiv ana grubunun çok önemli olduğunu belirten Ertan “Otomotiv, çeliğin dünyada lokomotif sektörüdür. Otomotiv üretiminde düşük maliyet, ham madde, temin edilebilirlik, karbon dioksit emisyonları gibi hususlar önemli. Sanayi 4.0 üretim süreçlerini ve dolayısıyla bütün dünya ekonomisini ciddi şekilde dönüştürecek. Atıl durumdaki geleneksel sanayi politikaları artık geçmişte kaldı” değerlendirmesini yaptı.