Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 1 trilyon TL’yi aşkın üretimden satışlar hacmine sahip İSO 500-2019 listesine giren 55 TAYSAD üyesi, 91 milyar TL hacimle listenin yüzde 9,4’ünü oluşturdu. Toplam 157 milyar TL’lik üretimden satışlar hacmine sahip İSO İkinci 500-2019 listesinin açıklanmasının ardından TAYSAD’ın iki ayrı listede yer alan üye sayısı 88’e yükseldi. İki ayrı listenin toplamda yüzde 11,4’ünü oluşturan TAYSAD üyeleri, 96,5 milyar TL’lik üretimden satış hacmi ile de toplamda listelerden 11,6’lık pay aldı. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 100 firma içerisinde 10 TAYSAD üyesi yer alırken Ar-Ge’ye bütçe ayıran 262 firma içerisinde de TAYSAD üyesi 40’ın üzerinde şirket yer aldı.