Bakan Albayrak:""Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!"
Bakan Albayrak: 'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek
28.08.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak:""Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!"
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Ekonomik Güven Endeksi,
727806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727806.aspx
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