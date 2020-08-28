Amerika'daki kasırga nedeniyle benzinin ton fiyatında yaşanan artışları sonrası geçtiğimiz günlerde gelen 21 kuruşluk zammın ardından bu sefer de indirim gündeme geldi.
TON FİYATI GERİLEDİ
Fiyatların yeniden düşüşe geçmesiyle benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 433 dolardan 414 dolara kadar geriledi.
POMPAYA YANSIYACAK
Benzin ton fiyatında yaşanan gerilemeyi uzmanlar fiyatların revize olmasıyla birlikte benzine 15 kuruş indirim geleceğini belirtti. İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıyacak.