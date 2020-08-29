Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı" ihracatından 252 milyon 661 bin dolar gelir elde edildi. Kuru kaysının en fazla ihraç edildiği ülkelerin başında ABD gelirken, bu ülkeyi Fransa ve Almanya izledi. İhracat rakamlarında Mozabik'e yapılan 20, Gambiya'ya yapılan 40 ve Gana'ya yapılan 50 kilogramlık satışlar da dikkati çekti. 115 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan "Uzak Doğu ülkelerine ihracat rakamlarımız artıyor. En önemli alıcılarımız Avrupa ülkeleri, bu ülkeler naturel, organik ve kükürtlü kayısıda en büyük alıcılarımız. Bunların dışında en önemli aktör ABD, bu ülkeye yaklaşık 13 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Rusya'da önemli pazarlarımızdan, soğuk ülkelerde kuru kayısı tüketimi çok daha fazla oluyor" dedi.