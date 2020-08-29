Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca şehir alanları ve pek çok sosyal alanda ciddi bir su israfı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demir “Kentlerde su tasarrufu önemli konulardan bir tanesidir. Park ve bahçelerde su israfında önemli maddelerden birini oluşturmaktadır. Aşırı su kullanımının önlenmesi adına belediyelerde su tasarrufu komisyonları kurulmalıdır. Damla sulama ve toprak altı sulama sistemleri tercih edilmelidir. Daha az su tüketen bitkiler öncelikli olmalıdır” diye konuştu. Kentsel alandaki su tasarrufunun belediyelerin ana gündem maddesini oluşturması gerektiğini söyleyen Demir “Araç yıkama ve sokak temizliği gibi alanlarda ciddi bir su israfı olduğunu görüyoruz. Araç yıkamayla ilgili su israfı sonucunda Türkiye’de tüketilen su miktarının yaklaşık bir barajı bir yılda dolduran suya eşit miktarda olduğunu düşündüğümüzde bu konuda yapılması gerekenler daha önemli hâle geliyor. Su tasarrufu sağlayan ürün kullanımının zorunlu hale gelmesi gerekir” diye konuştu.