Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: 2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız bir milyon kişiyi aşmış durumda. Bir milyon mesleki yeterlilik belgeli iş gücümüze 2019'da 471 bin 227 kişi daha katıldı. Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu iş gücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak.