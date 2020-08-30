Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket, ekonomiye yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine millî çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak merkez, metal sanayindeki işletmeler için tasarlandı. 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, model fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez dünyada 17, Türkiye’de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.