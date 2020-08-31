Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Sektörde, 200 imalatçı, 220 yan sanayi ve yaklaşık 200 ticaret yapan firma ile toplamda 650’ye yakın firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Özgen “Sektörde yaklaşık 131 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Üretim yapan firmalar, ürünlerinin yüzde 45’ini ihraç ediyor” diye konuştu. Geçen yıl iş ve inşaat makineleri iç pazarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 daraldığını hatırlatan Özgen “Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için hem yerli üretimi hem de bu üretim içerisindeki yerli katkı payını daha yüksek seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Gerçekten çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi en az hasarla atlatmak için devlet desteği mutlaka gerekli. Türk makine sektörü dünya pazarındaki payını önemli ölçüde arttırabilir” ifadelerini kullandı.