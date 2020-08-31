Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezinin ‘Türkiye'nin Karadeniz'deki Doğalgaz Keşfi: Kısa Tarihçe ve Etkileri’ adlı raporuna göre, Karadeniz’deki gaz keşfinin Türkiye'ye sağlayacağı önemli avantajlar olacak. Bu avantajların en başında Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretime bağlı olarak gaz ithalatının azalacak olması geliyor. Örneğin üretilecek yıllık 10 milyar metreküplük doğalgaz ülkenin gaz talebinin yüzde 20'sini karşılayabilecek. Rapora göre keşif sebebiyle kontratlar da daha ucuza bağlanacak. Ucuz alınan gaz vatandaşa daha ucuz gaz, cari açığa da katkı sağlayacak. Raporda şunlar kaydedildi: Türkiye'nin 2021 itibarıyla uzun dönemli alım kontratlarının bir kısmı sona erecek. Toplam 11,6 milyar metreküplük alım kontratları yeniden görüşülecek. 2026'da daha büyük miktarların buna eklenmesi bekleniyor. Sakarya gaz sahası ve olası gelecek keşifler gelecek yıllarda gerçekleşecek görüşmelerde Türk şirketlerinin elini hem fiyat hem de kontrat şartları hakkında kuvvetlendirecektir.