Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası:"31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.



Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."