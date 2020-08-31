Merkez Bankası:"31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı
31.08.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası:"31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
Merkez Bankası:"31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Libya Merkez Bankası,Mutabakat Zaptı,
728488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/728488.aspx
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