Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğtaş Kelebek Grubu, 30 Ağustos’ta bünyesindeki Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak ve Lova markalarına ait 2020 başından beri açılan toplam 86 mağaza sayısıyla, ülkemizin daha çok çalışarak ve üreterek tüm zorluklarla başa çıkabilecek kaynaklara sahip olduğu mesajını verdi.

30 Ağustos’ta İstanbul, İzmir, Ankara, Adapazarı, Kırşehir, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Ağrı, Bursa, Kocaeli, Aksaray, Samsun, Mersin, Osmaniye, Karaman, Eskişehir ve Van’da açtığı 86 mağaza ile Doğtaş Kelebek Grubu, 2020 yılında yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen, ülke ekonomisine duyduğu güven ve devletin sağladığı tüm desteğe şükranla büyümeye devam ettiğinin altını çizdi.

Bir milletin yeniden doğuş destanı olan 30 Ağustos Zaferi’ni, ülkesine yatırım yapmayı borç bilerek kutlayan Doğtaş Kelebek Grubu, bu dönemde daha çok çalışmanın ve daha çok yatırım yapmanın herkesin görevi olduğunu hatırlatarak 30 Ağustos’u kutladı.