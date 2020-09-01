Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni dönemde ikinci el araç satanlar ekspertiz işlemiyle araca güvence verecek. Aynı zamanda satışa konu olan para miktarı bankada blokeli olup alan ve satanın mağduriyetinin önüne geçilmiş olacak. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, çıkarılan yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini belirterek "1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek" dedi. Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu, ayaküstü ticaret yapanlar sebebiyle birçok tüketicinin mağdur olduğunu belirterek "2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin aracın 5 milyona yakını meslekle ilgisi olmayan kişilerce satıldı" dedi.



Pert araçlara hasarsız dediler

Bu işi merdiven altı yapanların sigorta şirketlerinden pert kayıtlı araçları satın alıp tamir ederek vatandaşa sattığını, aynı şekilde kilometresi düşük araçların da kilometresini düşürerek satışa sunduğunu belirten Erkoç "Burada vatandaş aracı aldığı kişiyi bir dah agörmüyor. Hakkını da arayamıyordu. Şimdi insanlar muhatap bulacak, mağduriyetler sona erecek" dedi.



Neler getirildi?

¥ İkinci el araç satanlar, meslek odasından yetki belgesi alacak.

¥ Yetki belgesi olmayan 1 yılda 3'den fazla araç alıp satamayacak.

¥ Araçlar 'garanti belgeli' satılacak. Araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bunların ekspertizi yapıldıktan sonra 3 ay veya 5 bin kilometre garantisi satıcı tarafından verilecek. Aksi halde satışı yapılamayacak.

¥ Güvenli ödeme sağlanacak. Bunun için satışlarda söz konusu para bankada blokeli olacak, her iki taraf işlemleri bitirdikten sonra bloke kalkacak. Böylece alıcı da satıcı da korunmuş olacak.