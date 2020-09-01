Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl bol balık olmasını beklediklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Tuncay Sagun, bu yılın gözdesinin ise palamut olacağını söyledi. Sagun "Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise şimdiye kadar görülmemiş şekilde palamut olacak. Hopa'dan İğneada'ya kadar Karadeniz palamut dolu" dedi.

Sektörün 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Sagun "Biz dünyaya balık satıyoruz ama kişi başına tüketimiz hala 6-8 kilogram arasında. Bu rakam Avrupa birliğinde ortalama 24, ABD'de 28, Japonya'da ise 75 kilogram seviyesinde" diye konuştu. Pandemi sebebiyle ocak-temmuz döneminde ihracatın yüzde 10,4 azalarak 605 milyon dolardan 548 milyon dolara gerilediğini, ancak temmuz başında yeniden yükseliş başladığını söyleyen Tuncay Sagun "Artışın devamı halinde yılı yine 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatırız" tahminini yaptı.



Libya ile anlaşma balıkçıya da yaradı

Türkiye'nin ihraç ürünlerinden orkinosta sevindirici gelişmeler olduğunu söyleyen Sagun "Akdenizde orkinos kotası 2 yılda arttı ama diğer ülkelere göre daha az. Bu Türkiye'nin AB ülkeleriyle çok rahat rekabet edebilecek olmasından kaynaklanıyor. AB ülkeleri politik nedenlerle bizim hak ettiğimiz kotaya ulaşmamızı engelliyor. Biz bu açığı başka ülkelerin kotasını satın alarak kapatıyorduk ama Libya hükümeti ile yapılan anlaşma, orkinos avcılığı konusunda da Türk balıkçıların önünde kapı açtı. Artık bölgede daha rahatız" dedi.