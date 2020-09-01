İstanbul Kapalıçarışı'da 7,3420 liradan alınan dolar, 7,3440 liradan, 8,8040 liradan alınan euro ise 8,8060 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,34 liradan, euro ise 8,76 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (1 Eylül güncel dolar ve euro)
01.09.2020 - 17:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,3440 liradan, euro ise 8,8060 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,
728780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/728780.aspx
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