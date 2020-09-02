Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal izolasyon ve normalleşme sürecindeki altı aylık satışları değerlendirerek, vatandaşların market arabalarında en çok tercih ettiği ürünleri sıralayan Düzgün, sosyal izolasyon sürecinde market alışverişlerinin yüzde 50 artış gösterdiğini, normalleşme süreciyle birlikte haziran ayından itibaren satışların da normalleşme trendine girdiğini belirtti. Düzgün, Kurban Bayramı sürecinde satışların yüzde 30 arttığını, ağustos ayında ise satışların normal seyrine döndüğünü belirtti. Düzgün "İnsanlarımız et, yumurta tüketmeyi, yaz döneminde karpuz-peynir, sebze ve meyve tüketmeyi seviyor" açıklaması yaptı. Marketlerde bulaşma riskine karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Düzgün, haziran başına kadar en çok satılan 10 ürünün bakliyat, bulaşık temizlik ürünleri, yüzey temizleyicileri, kağıt ürünleri, kişisel hijyen, makarna, sıvı-katı sabun, un, yağ ve sebze-meyve olarak sıralarken, ağustos ayında bu ürünlerin normal seyrine girdiğine dikkat çekti ve “tedbirleri gevşetmeyelim” diyerek hijyen ürünlerinde düşen satışlara dikkat çekti.