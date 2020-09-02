Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - AVM’lere proje, konsept geliştirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren KDM, Türkiye’nin AVM haritasını çıkardı. KDM’nin yaptığı araştırmaya göre 2006-2015 yılları arasında 278, 2016-2020 yılları arasında 80 AVM’nin açıldığı Türkiye’de şu anda 434 AVM hizmet veriyor. 58 milyar dolarlık yatırım değeriyle 520 bin kişiye istihdam sağlayan AVM’ler 81 ilin 65’inde bulunuyor. İstanbul’un 39 ilçesinin 34’ünde 118, Ankara’da 43, İzmir’in 30 ilçesinin 10’unda 26 AVM bulunuyor. 1.000 kişiye düşen kiralanabilir alan Türkiye'de 157 metrekare iken Avrupa'da 206. Türkiye’nin AVM yatırımları konusunda durup bir soluklanması gerektiğini söyleyen KDM’nin kurucusu Murat İzci, 1.000 kişiye düşen metrekarede Avrupa’ya yaklaşıldığını ancak kişi başı millî gelirde Avrupa’yla dört kat kadar fark olduğunu anlattı. İzci “Yeni yatırımlardan ziyade artık elimizdekini nasıl ayakta tutarız, buna odaklanmamız gerekiyor” dedi. Pandemi ile birlikte sektörün şu anda hasar tespit çalışması yaptığını belirten İzci, ikinci bir dalga olmadığı takdirde toparlanmanın başladığını, geçen yılki ciroların yüzde 75’inin yakalandığını, yıl sonunda pandemi öncesi rakamlara çok yaklaşılacağını söyledi.



44 AVM DAHA AÇILACAK

Normal şartlarda 2020 yılı sonuna kadar 11, 2021 sonuna kadar 26, 2022 ve sonrasında ise yedi AVM’nin açılışının planlandığını belirten Murat İzci “Pandemi yüksek olasılıkla bu açılışları etkileyecek, sadece yeni yatırımları değil mevcut AVM’lerin önümüzdeki dönem işleyiş şekillerini de değiştirecek. Yeni planlanan AVM’ler kendilerini pandemiye göre adapte etmek zorundalar, mevcutlar da kiracılarını elde tutmak için çabalayacaklar. Perakendeciye AVM’nizde kiralama yapacaksanız belli bazı tavizleri; dekorasyon desteği, kirasız dönem, hasılat bazlı kiralama, vb.. bütçelemeniz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.



HEDEFİMİZ YURT DIŞI OLACAK

Yurt dışına Türk markalarını götürmeyi öncelikli görev olarak gördüklerini anlatan İzci “Özbekistan’da yürüttüğümüz bir projemiz var. Özbekistan 33 milyonluk ülke ve sadece sekiz AVM var. Türk markaları orada inanılmaz rağbet görünüyor. LCW, Mavi, Defacto, Koton, Colins… Bütün markalarımızı biliyorlar ve öncelikli olarak onları istiyorlar. Dolayısıyla bu dönemde önceliğimiz yurt dışında proje gerçekleştirmek” şeklinde konuştu.



